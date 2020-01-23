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ABD'de silahlı saldırıHaber Giriş:
Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Saldırı, Washington eyaletine bağlı Seattle şehir merkezinde gerçekleşti. Bir saldırgan etrafa rastgele ateş açtı.
Mermiler 6 kişiye isabet ederken, 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan birinin çocuk olduğu belirtildi. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Seattle polisinin saldırganı arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: abd seattle silahlı saldırı washingtonSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 06:22