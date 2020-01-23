Dünya
Sudan'da kabileler çatıştı: En az 19 kişi öldüHaber Giriş:
Sudan'da kabileler arasındaki çatışmada en az 19 kişi hayatını kaybetti.
Açıklama Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Misyonu tarafından yapıldı.
Ülkenin güneyindeki Güney Kordofan Eyaletinde bulunan Abyei şehrinde kabileler arasında çatışma yaşandığı bildirildi.
Çatışmada aralarında çocukların da bulunduğu en az 19 kişi öldü.
24 kişinin de yaralandığı çatışma sonrası kayıp çocukların olduğu bildiriliyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: sudan kabile çatışması Güney Kordofan EyaletiSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 04:08