Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 04:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'dan Gana ve Kamerun'a aşı yardımı
[Fotoğraf: AA]
Japon hükümeti, COVID-19 salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla Gana ve Kamerun'a aşı göndereceğini açıkladı.
Japonya'nın, salgınla mücadelede Afrika ülkelerine desteği sürüyor.
Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler destekli COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kanalıyla Gana'ya 310 bin, Kamerun'a 70 bin doz aşı temin edilecek.
30 milyon nüfuslu Gana ve 26 milyon nüfuslu Kamerun'a tedarikin, hava yoluyla bu hafta sonunda sağlanacağı kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Japonya Afrika Birleşmiş Milletler
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