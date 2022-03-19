Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 24'üncü gününde yeni bir açıklama yaptı.

"Buluşma ve konuşma zamanı"

Zelenskiy, "Ukrayna için anlamlı, barış ve güvenlik müzakereleri, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararı azaltması için tek şans. Buluşma ve konuşma zamanı. Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlamanın zamanı geldi" dedi.

"180 binden fazla Ukraynalı tahliye edildi"

Tahliyelere ilişkin bilgi veren Zelenskiy, "Savaşın başlangıcından bu yana 180 binden fazla Ukraynalı insani koridorlar aracılığıyla tahliye edildi. İnsani felaket yaratmak Rusya'nın kasıtlı bir taktiği. Yaptıkları savaş suçudur. Hesabını verecekler. Mariupol'de kaç kişinin öldürüldüğüne dair şu an bir bilgi yok" açıklamasını yaptı.

"Tüm gümrük vergi ve ödemelerini kaldırıyoruz"

Öte yandan yüklerin ülkeye girişini kolaylaştırmak amacıyla gümrük işlemlerini basitleştirdiklerini kaydeden Zelenskiy, "Savunmamız ve halkımız için gerekli ürünler, fizik yasalarının izin verdiği kadar kolay bir şekilde Ukrayna'ya teslim edilecek. Tüm bürokrasiyi, KDV dahil tüm gümrük vergi ve ödemelerini kesinlikle kaldırıyoruz" sözlerini kullandı.