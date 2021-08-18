Japon kamu yayıncısı NHK'ya göre, mevsimsel tayfunlar sonrası gelen şiddetli yağışlar birçok eyalette hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kyodo ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, ülke genelindeki çeşitli eyaletlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

"Deprem heyelanları tetiklemiş olabilir"

Meteoroloji Ajansı (JMA) Hiroşima, sabah saatlerinde meydana gelen 4,2 şiddetindeki depremin heyelanları tetiklemiş olabileceğini aktardı.

JMA'ya göre yağışlar Kumamoto, Kagoşima, Ehime, Hiroşima, Okayama, Tokuşima, Aiçi, Gifu, Şizuoka, Yamanaşi ve Nagano'da sürecek.

Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı 17 eyalette 62 toprak kayması ve 9 eyalette 36 nehir taşkını meydana geldiğini duyurmuştu.