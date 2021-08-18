ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Afgan mültecilerin Türkiye'ye girişleri konusunda ortaya atılan iddialar yalanlandı.

Büyükelçiliğin açıklamasında "Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan Mülteciler yada göçmenler konusunda bir anlaşma veya pazarlık yapıldığına dair iddialar tamamen temelsizdir." denildi.

ABD Büyükelçiliği, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu açıkladı.https://t.co/bZZVHrz1h8 pic.twitter.com/i8YBuoTzlm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2021

Açıklama hem Türkçe hem İngilizce yapıldı.