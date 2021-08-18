Japonya Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Kabil'deki 12 kişilik personelin "dost bir ülkenin askeri uçağıyla" Dubai'ye güvenli şekilde ulaştığı kaydedildi.

Japonya'nın Kabil Büyükelçiliği faaliyetlerinin İstanbul'da kurulacak geçici ofiste sürdürüleceği kaydedildi.

Kyodo ajansı Japonya'nın 2001'den beri Afganistan'ın yeniden inşası için 6,8 milyar dolar sağladığını bildirdi.