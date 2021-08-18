Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 07:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya, Kabil'de görevli personelini tahliye etti
Japonya'nın Kabil Büyükelçiliğindeki personelini tahliye ettiği açıklandı.
Japonya Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Kabil'deki 12 kişilik personelin "dost bir ülkenin askeri uçağıyla" Dubai'ye güvenli şekilde ulaştığı kaydedildi.
Japonya'nın Kabil Büyükelçiliği faaliyetlerinin İstanbul'da kurulacak geçici ofiste sürdürüleceği kaydedildi.
Kyodo ajansı Japonya'nın 2001'den beri Afganistan'ın yeniden inşası için 6,8 milyar dolar sağladığını bildirdi.
Etiketler: Japonya Afganistan
Sıradaki Haber
Qantas Havayolları tüm çalışanlarına aşıyı zorunlu hale getirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz