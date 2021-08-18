Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 07:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da olağanüstü halin kapsamı genişletildi
Japonya'da artan koronavirüs vakaları sonrası kısmi olağanüstü halin kapsamı genişletildi.
COVID-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği toplantıda, vaka artış trendini düşürmek istediklerini söyledi.
Nişimura Yasutoşi, hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi sonrası kısmi olağanüstü halin kapsamının genişletilmesi kararını aldıklarını kaydetti.
Buna göre kısmi olağanüstü hal kapsamına Miyagi, Yamanaşi, Toyama, Gifu, Mie, Okayama, Hiroşima, Kagawa, Ehime ve Kagoşima eklendi.
20 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni karara göre kısmi olağanüstü hal toplam 16 eyalette 12 Eylül'e kadar sürecek.
Etiketler: Japonya Koronavirüs
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