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Dünya
The Guardian 02.06.2023 07:44

Japonya'daki otomatlar, deprem olursa ücretsiz yiyecek sunacak

Japonya, doğal afet hazırlıklarını, büyük bir deprem veya tayfun durumunda ücretsiz yiyecek ve içecek sağlayacak otomatları da kapsayacak şekilde genişletti.

Japonya'daki otomatlar, deprem olursa ücretsiz yiyecek sunacak

Sismologların önümüzdeki birkaç on yıl içinde ülkenin orta ve güneybatı pasifik kıyılarını vurması beklenen güçlü bir depreme karşı savunmasız olduğunu söylediği bir bölgede yer alan batı kıyı kenti Ako'ya iki makine kuruldu.

Yaklaşık 300 şişe ve kutu alkolsüz içecek ve besin takviyeleri de dahil olmak üzere 150 acil durum gıda maddesi içeren makineler, tahliye sığınakları olarak belirlenmiş binaların yakınına yerleştirildi.

Japonya basınında yer alan haberlere göre  makineler şiddetli yağmur uyarısı veya Japon sismik yoğunluk ölçeğinde yediden büyük bir depremden sonra tahliye emri durumunda "kilidi açmak" ve içeriklerini ücretsiz olarak kullanıma sunmak için tasarlandılar. 

Şehirde bir fabrikası bulunan üretici Earth Corp, makinelerin dünyanın sismik olarak en aktif ülkelerinden biri olan ve son yıllarda giderek artan güçlü tayfunların yaygın sel ve toprak kaymalarına neden olduğu Japonya'da türünün ilk örneği olduğunu söylüyor.

Yine bir ilk olarak, bu yılın başlarında Tokyo'da bir parka acil durum yayınlarını otomatik olarak yayınlayacak radyolu bir otomat kuruldu.

Basında çıkan haberlere göre, radyo, Japon yoğunluk ölçeğine göre 5 veya daha yüksek olan depremler tarafından etkinleştirilecek ve yerel bir topluluk radyo istasyonundan tahliye ve diğer hayati bilgileri iletecek.

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