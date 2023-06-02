Elon Musk'a Dogecoin davasında 'içeriden bilgi ticareti' yapma suçlaması

Elon Musk, yatırımcılar tarafından açılan bir toplu davada içeriden bilgi ticareti yapmakla suçlanıyor.

Tesla CEO'sunun kripto para birimi Dogecoin'i manipüle ederek milyarlarca doları yönlendirdiği söyleniyor.

Yatırımcılar, Çarşamba gecesi Manhattan Federal Mahkemesine başvurarak Musk'ın Twitter gönderilerini, ücretli çevrimiçi etkileyicileri, 2021'de NBC'nin Saturday Night Live programına katılmasını ve diğer "tanıtım numaralarını" kendisinin veya Tesla'nın kontrol ettiği birkaç Dogecoin cüzdanı aracılığıyla masrafları kendilerine ait olmak üzere karlı bir şekilde ticaret yapmak için kullandığını söyledi.

Yatırımcılar, Musk'ın Nisan ayında Twitter'ın mavi kuş logosunu Dogecoin'in shiba inu köpek logosuyla değiştirdikten sonra Dogecoin'in fiyatında yüzde 30'luk bir artışa yol açtıktan sonra, yaklaşık 124 milyon dolarlık Dogecoin satmasının da buna dahil olduğunu açıkladı.

Musk, geçen Ekim ayında Twitter'ı satın aldı. Ayrıca bir roket ve uzay aracı üreticisi olan SpaceX'in yanı sıra elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı da yönetiyor .

Musk ve Tesla'nın avukatı Alex Spiro yorum taleplerine yanıt vermedi.

Yatırımcılar, dünyanın en zengin insanı olan Musk'ı iki yılda Dogecoin'in fiyatını kasten yüzde 36 binden fazla artırmakla ve ardından düşmesine izin vermekle suçladı.