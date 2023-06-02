Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 02.06.2023 07:35

Elon Musk'a Dogecoin davasında 'içeriden bilgi ticareti' yapma suçlaması

Yatırımcılar, Elon Musk'ın kripto para biriminin fiyatını manipüle etmek için Twitter'ı, sosyal medya fenomenlerini ve TV programlarını kullandığını iddia ediyor.

Elon Musk'a Dogecoin davasında 'içeriden bilgi ticareti' yapma suçlaması

Elon Musk, yatırımcılar tarafından açılan bir toplu davada içeriden bilgi ticareti yapmakla suçlanıyor.

Tesla CEO'sunun kripto para birimi Dogecoin'i manipüle ederek milyarlarca doları yönlendirdiği söyleniyor.

Elon Musk yeniden "dünyanın en zengini"
Elon Musk yeniden "dünyanın en zengini"

Yatırımcılar, Çarşamba gecesi Manhattan Federal Mahkemesine başvurarak Musk'ın Twitter gönderilerini, ücretli çevrimiçi etkileyicileri, 2021'de NBC'nin Saturday Night Live programına katılmasını ve diğer "tanıtım numaralarını" kendisinin veya Tesla'nın kontrol ettiği birkaç Dogecoin cüzdanı aracılığıyla masrafları kendilerine ait olmak üzere karlı bir şekilde ticaret yapmak için kullandığını söyledi.

Yatırımcılar, Musk'ın Nisan ayında Twitter'ın mavi kuş logosunu Dogecoin'in shiba inu köpek logosuyla değiştirdikten sonra Dogecoin'in fiyatında yüzde 30'luk bir artışa yol açtıktan sonra, yaklaşık 124 milyon dolarlık Dogecoin satmasının da buna dahil olduğunu açıkladı.

Musk, geçen Ekim ayında Twitter'ı satın aldı. Ayrıca bir roket ve uzay aracı üreticisi olan SpaceX'in yanı sıra elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı da yönetiyor .

Musk ve Tesla'nın avukatı Alex Spiro yorum taleplerine yanıt vermedi.

Yatırımcılar, dünyanın en zengin insanı olan Musk'ı iki yılda Dogecoin'in fiyatını kasten yüzde 36 binden fazla artırmakla ve ardından düşmesine izin vermekle suçladı.

ETİKETLER
Bitcoin Elon Musk Kripto Para Tesla Twitter
Sıradaki Haber
Yapay zeka destekli askeri drone, simülasyonda operatörünü öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:24
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
08:59
Twitter'ın yeni güvenlik şefi de istifa etti
08:53
İngiltere'de yapılan kan testi, her üç kanserden ikisini tespit edebildi
08:44
James Webb Uzay Teleskobu, süper sıcak ötegezegenin atmosferinde su buldu
08:39
Nesnelerin internetinin ardından nesnelerin ekonomisi başlıyor
08:07
Deprem bölgesinden ilk hac kafilesi uğurlandı
12 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
12 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetlerinin 112'nci yılını video ile kutladı
Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetlerinin 112'nci yılını video ile kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ