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Dünya
BBC 02.06.2023 06:54

ABD'den British Airways’e 1,1 milyon dolar para cezası

ABD Ulaştırma Bakanlığı, pandemi süresince iptal edilen uçuşlar nedeniyle yolculara yapılmayan geri ödemeler nedeniyle İngiltere merkezli havayolu şirketi British Airways’e (BA) 1,1 milyon dolar para cezası kesti.

ABD'den British Airways’e 1,1 milyon dolar para cezası

Bakanlık, hakkında bin 200’den fazla şikayet aldığı havayolu şirketinin yolculara ödemeleri zamanında yapmadığını söyledi.

BA ise "her zaman yasalara uygun hareket ettiğini" söyleyerek iddiaları reddetti.

Bakanlığın aktardığına göre, Mart – Kasım 2020 tarihleri arasında şirketin internet sitesinde, yolculardan BA ile iptal edilen ya da tarihi-saati değiştirilen uçuşlarla alakalı telefonla iletişime geçmeleleri istendi.

Ancak yolcular, bu aramalarda müşteri hizmetlerine aylarca ulaşamadı.

Para iadeleri için şirketin internet sitesinde herhangi bir talep imkanının bulunmadığının belirtildiği bakanlık açıklamasında, BA'nın web sitesindeki yanıltıcı bilgilerin Mart-Kasım 2020 arasında tüketicilerin yanlışlıkla seyahat kuponları istemelerine yol açtığı kaydedildi.

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