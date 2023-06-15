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Dünya
AA 15.06.2023 15:11

Japonya'da Yokota Hava Üssü, bomba tehdidi gerekçesiyle tahliye edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun batısındaki Yokota Hava Üssü, "bomba tehdidi" gerekçesiyle tahliye edildi.

Japonya'da Yokota Hava Üssü, bomba tehdidi gerekçesiyle tahliye edildi
[Fotograf: AA]

Yokota Hava Üssü'ne yönelik bomba ihbarı yapıldı. İhbar sonrası hava üssüne giriş çıkışlar kapatıldı.

Üs yerleşkesinde bulunan bazı binalardaki görevli subaylar ile ABD'li ve Japon sivil çalışanlar tahliye edildi. Tahliye kapsamında üs yerleşkesinde konuşlu bulunan 374. Hava İkmal Kanadı karargahı tamamıyla boşaltıldı.

Yaklaşık 3 saat süren emniyet kontrollerinin sonucunda, üssün güvenli şekilde hizmet vermeyi sürdürebileceği bilgisi paylaşıldı.

Askeri ve sivil personel görev yerlerine dönerken, hava üssü giriş ve çıkışlara yeniden açıldı.

Japonya'da, "ABD Kuvvetleri Japonya" (USFJ) güçlerinin karargahı olarak bilinen Yokota Hava Üssü'nde yaklaşık 14 bin asker görev yapıyor.

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