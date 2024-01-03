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Dünya
İHA 03.01.2024 19:04

Japonya’da trende bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Japonya’nın başkenti Tokyo'da bir trende düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Japonya’da trende bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bıçaklı saldırı düzenlendi.

Tokyo Metropolitan Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin, Yamanote Tren Hattı’nda seyreden trenin Akihabara İstasyonu'na geldiği sırada bıçakla çevredekilere saldırdığı ifade edildi.

Saldırgan, polis tarafından gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akihabara popüler bir turistik bölge

Saldırının gerçekleştiği Akihabara Tren İstasyonu ve çevresi manga, anime ve bilgisayar oyunu severlerin yanı sıra elektronik ürün meraklılarının uğrak adresi olarak biliniyor.

Akihabara, ülkeyi ziyaret eden turistlerin de gözde lokasyonları arasında yer alıyor.

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