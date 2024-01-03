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Dünya
AA 03.01.2024 19:03

İran İçişleri Bakanı: Saldırıya en kısa zamanda ezici ve kararlı cevap verilecek

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Kirman'da düzenlenen bombalı saldırılara ilişkin, "İran güvenlik güçlerinin, bu suçu işleyenlere en kısa zamanda ezici ve kararlı bir cevap vereceğini" belirtti.

İran İçişleri Bakanı: Saldırıya en kısa zamanda ezici ve kararlı cevap verilecek

Vahidi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninde meydana gelen iki patlamayı değerlendirdi.

Saldırıyı, daha önce yapılan "komploların devamı" olarak değerlendiren Vahidi, Kirman’da şu an durumun güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu belirtti.

Vahidi, güvenlik güçlerinin patlamanın sorumlularına en kısa sürede "ezici ve kararlı bir cevap" vereceğini ifade etti.

Olaya ilişkin araştırmaların devam ettiğini söyleyen Vahidi, sosyal medyada paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini, gerekli bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

İranlı Bakan, ayrıca, bölgedeki iletişim ağında herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş 141 kişi de yaralanmıştı.

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