Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren koronavirüs ile mücadele eden Japonya'da, vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Karantinanın Çarşamba gününden itibaren kademeli olarak sona erdiği Yokohama'daki yolcu gemisindeki 13 kişinin daha koronavirüs taşıdığının kesinleştiği açıklandı.

Böylece gemide şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 634'e yükseldi.

Ayrıca ülke genelinde, daha önce karantina çalışmalarında görev aldığı belirtilen 2 kamu görevlisinin de aralarında olduğu 6 yeni vaka daha rapor edildi.

Son olarak ise Hokkaido'da 2'si çocuk 3 kişiye koronavirüs teşhisi konduğu açıklandı.

Son gelişmelerle Diamond Princess adlı gemideki vaka sayısı 634'e, ülke genelinde tespit edilmiş toplam vaka sayısı da 731'e çıktı.

Bilanço ağırlaşıyor

Daha önce korona virüsünden 1 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'dan dün kötü haber gelmiş, geçen hafta karantina gemisindeyken virüs taşıdıkları belirlenen 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ülkede koronavirüsden ölenlerin sayısı 3'e yükselmişti.