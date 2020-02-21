İngiltere'nin Başkenti Londra'da belediye başkanlığına aday olan Shaun Bailey, bu yıl Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'nın koronavirüs salgını nedeniyle Londra'da yapılabileceğini söyledi.

Tokyo Valisi Yuriko Koike ise Bailey'e tepki göstererek, yapılan açıklamanın organizatörleri alternatif bir yer aramaya zorladığını ve bu önerinin uygun olmadığını söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Dünya Sağlık Örgütü ile görüştüklerini ve Tokyo'nun ev sahipliğini iptal etmek ya da yerini değiştirmek için bir neden olmadığını açıklamıştı.