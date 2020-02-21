Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Londra ile Tokyo arasında yaz olimpiyatları krizi
[Fotoğraf: Reuters]
Koronavirüs salgınının Asya ülkelerinde hızla yayılması, gözleri bu yaz yapılacak Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'na çevirdi. Londra'dan gelen ev sahibi olabiliriz mesajı, Tokyo'yu kızdırdı.
İngiltere'nin Başkenti Londra'da belediye başkanlığına aday olan Shaun Bailey, bu yıl Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'nın koronavirüs salgını nedeniyle Londra'da yapılabileceğini söyledi.
Tokyo Valisi Yuriko Koike ise Bailey'e tepki göstererek, yapılan açıklamanın organizatörleri alternatif bir yer aramaya zorladığını ve bu önerinin uygun olmadığını söyledi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Dünya Sağlık Örgütü ile görüştüklerini ve Tokyo'nun ev sahipliğini iptal etmek ya da yerini değiştirmek için bir neden olmadığını açıklamıştı.
Etiketler: tokyo 2020 tokyo londra 2020 Yaz OlimpiyatlarıSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 09:29
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