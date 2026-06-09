Japonya'da görülmemiş ayı alarmı: 94 okulda eğitime ara verildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde yer alan ve yarım milyon nüfusa sahip Utsunomiya şehri, tarihindeki ilk ayı alarmıyla sarsıldı.

Hafta sonu kentteki bir parkın yakınlarında görülen yaklaşık bir metre boyundaki Asya kara ayısı, güvenlik kameralarına yansıyarak şehir merkezinde iki gencin önünden koşarak geçti.

Pazar günü yerleşim yerlerinde, pazartesi sabaha karşı ise fabrikalar bölgesinde tespit edilen hayvan, kentte büyük bir paniğe yol açtı.

Kentte güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı

Ayının henüz yakalanamamış olması sebebiyle Utsunomiya belediyesi, radikal bir karar alarak kentteki 94 ilk ve orta dereceli okulun tamamında eğitime ara verdi. Belediye yetkilileri, hoparlörlerle donatılmış anons araçlarını sokaklara çıkararak halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlardan kapı ve pencerelerini kilitli tutmaları, ayıyı görmeleri halinde kesinlikle yaklaşmayarak en yakın binaya sığınmaları istendi. Polis ekipleri ve yerel avcılar birliği, kentsel alanlarda izini kaybettiren ayıyı bulmak için geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu yürütüyor.

Ayı saldırıları ve popülasyon artışı korkutuyor

Japonya genelinde bu yıl içinde rekor düzeyde, yaklaşık 50 bin ayı görülme vakası kayıtlara geçti. Genellikle ülkenin kuzeydoğusunda yoğunlaşan bu durumun artık başkent Tokyo sınırlarına kadar dayanması endişeleri artırıyor.

Geçtiğimiz aylarda Tokyo yakınlarında yürüyüşçülere yönelik saldırılar gerçekleşirken, komşu Fukushima eyaletinde bir ayının şirkete girerek çalışanları yaralaması ülkedeki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Geçtiğimiz mart ayına kadar olan dönemde, ayı saldırılarına bağlı ölüm ve yaralanma vakaları ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Yerel yönetimler, bu tehditle mücadele edebilmek için yapay zeka destekli güvenlik kameralarıyla ayıların hareketlerini izleme yöntemini test etmeye başladı.

Doğal yaşam alanlarından şehirlere inişin nedeni

Uzmanlar, ayıların şehir merkezlerine kadar inmesinin arkasında hem çevresel hem de demografik nedenler yattığını belirtiyor. Meşe palamudu gibi ayıların temel besin kaynaklarının doğada azalması, hayvanları yiyecek arayışı için yerleşim yerlerine yönlendiriyor.

Bunun yanı sıra, Japonya'nın kırsal bölgelerindeki nüfusun hızla yaşlanması ve azalması, bu bölgeleri daha sessiz hale getiriyor. İnsan hareketliliğinin azalmasını fırsat bilen ayılar, kent merkezlerine kadar daha cesur adımlarla ilerliyor ve insanlarla karşı karşıya gelme riskini artırıyor.