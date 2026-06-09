ABD, Dünya Kupası hakeminin ülkeye girişine izin vermedi

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025 yılında yılın erkek hakemi seçilen Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda ülkeye alınmadı.

ABD göçmenlik makamları Artan'ın sınır dışı edilme gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ancak Somali, Başkan Donald Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu seyahat yasağı listesinde yer alan ülkeler arasında bulunuyor.

FIFA'dan açıklama geldi

ABD'li yetkililerle görüşen dünya futbolunun yönetim organı FIFA, Artan'ın turnuvayı kaçıracağını duyurdu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA, maç görevlisi Omar Abdulkadir Artan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne girişinin reddedilmesinin ardından FIFA 2026 Dünya Kupası'nda antrenman yapamayacağını ve görev alamayacağını doğrulamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, FIFA'nın vize onayları da dahil olmak üzere ev sahibi ülkenin göçmenlik süreçlerine dahil olmadığı ve yetkililer tarafından Artan'ın durumunun şu an için değişmeyeceğinin kendilerine bildirildiği aktarıldı. Önceki FIFA organizasyonlarında olduğu gibi, kimin vize alacağına ve ülkeye kabul edileceğine nihai olarak ev sahibi hükümetin karar verdiği hatırlatıldı.

Diplomatik pasaportu vardı

Somali Gençlik ve Spor Bakanlığından kıdemli bir danışman, BBC'ye yaptığı açıklamada ülkeye giriş yasağını doğrulayarak Artan'ın geçerli belgelerle seyahat ettiğini belirtti.

Somali'nin Nairobi'deki büyükelçiliğinden bir yetkili de Artan'ın diplomatik pasaportunun, daha önce yaşanan vize zorluklarının ardından seyahatini kolaylaştırmak amacıyla özel olarak çıkarıldığını kaydetti. Somali Futbol Federasyonu (SFF) ise acil açıklama talebiyle FIFA ile temasa geçti.

Beyaz Saray Dünya Kupası Görev Gücü'ne liderlik eden Andrew Giuliani, BBC World Service'e yaptığı açıklamada, "Gerekçeli istihbaratın ayrıntılarına giremesem de gümrük ve sınır muhafaza ekiplerinin doğru kararı verdiğini söyleyebilirim, bu kararı destekliyorum." dedi.

Artan, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası finallerinde görev yapacağı açıklanan 52 hakem arasında yer alıyordu. Somali ulusal futbol ligi hakemlerinden olan Artan, 2018 yılında FIFA hakemi olmuş ve Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) da görev yapmıştı.