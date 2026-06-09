Parçalı Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 09.06.2026 08:32

Almanya ve Fransa ortak savaş uçağı projesini iptal etti

Almanya ve Fransa liderleri, Avrupa'nın en iddialı savunma programında yaşanan endüstriyel rekabete boyun eğerek yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek ve inşa etmek için başlatılan dönüm noktası niteliğindeki projeyi iptal etme konusunda anlaştı.

Almanya ve Fransa ortak savaş uçağı projesini iptal etti

Alman yetkililer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta Karadağ'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar zirvesinin oturum aralarında sorunlu projeyi görüştüklerini ve plana dahil olan savunma şirketleri arasındaki aylarca süren çıkmazı aşma umudu olmadığı sonucuna vardıklarını bildirdi.

Yetkililer, bu doğrultuda Merz'in Macron'a ortak bir savaş uçağı inşasını daha fazla sürdürmeme tavsiyesinde bulunduğunu aktardı.

Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, iki liderin projeyi uzun uzadıya tartıştığı; Almanya ve İspanya'yı temsil eden Avrupa havacılık grubu Airbus ile Fransa'nın Dassault Aviation şirketi başta olmak üzere ana sanayi ortaklarının bir anlaşmaya varamamış olmasından üzüntü duydukları ifade edildi.

Avrupa'nın en büyük savunma projesinin temel sütununu sonlandırma kararı, Batılı askeri yetkililerin Rusya'dan gelen tehdidin arttığı yönünde uyarılarda bulunduğu ve ABD'nin Avrupa'ya yeniden silahlanması için baskıyı artırdığı bir döneme denk geliyor.

Macron, projeyi 2017 yılında eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte başlatmış ve aylarca savunmuştu. Macron'un ofisi, Fransa'nın Franco-Alman savunma iş birliğini hem her iki ülke hem de Avrupalı ortakları için bir zorunuluk olarak görmeye devam ettiğini belirtti.

Ancak İspanya'yı da kapsayan 100 milyar Euro'luk projede anlaşmaya varılamaması, onlarca yıldır süren yetersiz yatırımların ardından Avrupa'nın askeri kapasitesini yeniden inşa etmede karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor.

Düşünce kuruluşu IISS'nin askeri havacılık kıdemli uzmanı Douglas Barrie, yaşanan durum için, "Bu gelişme ne Washington'a ne de Moskova'ya verilecek ideal bir mesaj değil." yorumunu yaptı.

İtibarı kurtaracak bir formül aranıyor

İnsansız hava araçlarıyla desteklenen ve gizli bir "muharebe bulutu" ile birbirine bağlanan ana bir savaş uçağına odaklanan proje, tarafların teknik özellikler ve kontrol mekanizmaları üzerinde çekişmesi nedeniyle aylardır belirsizliğini koruyordu.

Konu hakkında bilgilendirilen Avrupalı bir kaynak, iki tarafın itibarı kurtaracak bir çözüme doğru ilerlediğini, ana savaş uçağı dışındaki yüksek güvenlikli bağlantılardan oluşan "muharebe bulutu" gibi sistemlerin Geleceğin Muharebe Hava Sistemi (FCAS) adı altında geliştirilmeye devam edeceğini belirtti.

FCAS bu tür sistemler için genel bir isim olduğundan ve bu plana özgü bir nitelik taşımadığından, bu uzlaşma büyük ölçüde sembolik bir anlam ifade ediyor. Ancak yetkililer, Macron'un tüm projenin öldüğünü ilan etmek zorunda kalmadan ana savaş uçağından vazgeçmesini sağlayacak bir formül arıyor.

Macron ve Merz, Airbus ile Dassault arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek ve projeyi kurtarmak için aylarca çaba göstermişti.

Şirketlerden henüz bir açıklama yapılmazken, Almanya'daki IG Metall sendikası kararı memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, Dassault ve Airbus'ın eşit şartlarda iş birliği yapamayacağının aylardır açıkça görüldüğünü ifade etti.

IG Metall Başkan Yardımcısı Jürgen Kerner yaptığı açıklamada, "Bir havacılık merkezi olarak Almanya'nın ve iş gücünün çıkarına olan bu zor ama gerekli karar için Friedrich Merz'e teşekkür ederim." dedi.

Geliştirmenin bir sonraki aşamasının kontrolü ve fikri mülkiyete erişim konusundaki anlaşmazlıkların yanı sıra, iki tarafın uçaktan beklentileri ve gereksinimleri de büyük farklılıklar gösteriyordu.

Ana savaş uçağı projesindeki bu başarısızlık, Fransa'nın 1980'lerde Eurofighter projesinden çekilme kararını hatırlatırken, Dassault ve Airbus arasında yıllardır giderek kamuoyuna yansıyan tartışmaların bir devamı niteliğini taşıyor.

İngiltere merkezli savunma analisti Francis Tusa, projenin Fransızca kısaltmasına atıfta bulunarak, "SCAF üç yıldır yaşam destek ünitesine bağlıydı." dedi.

Başbakan Merz ise insanlı bir altıncı nesil savaş uçağı geliştirmenin kendi ülkesinin hava kuvvetleri için hâlâ mantıklı olup olmadığını açıkça sorgulamış, Almanya'nın bir uçak gemisine inebilecek nükleer kapasiteli bir uçağa ihtiyacı olmadığını belirtmişti.

ETİKETLER
Almanya Fransa Savaş
Sıradaki Haber
Küba'da şiddetli deprem: Sarsıntı Florida ve Meksika'da da hissedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:04
Borsa güne yükselişle başladı
10:04
Brent petrolün varili 93,24 dolardan işlem görüyor
10:00
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail ile çıkarlarımız İran konusunda ayrışabilir
09:56
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
10:01
Sosyal medyadaki zehir tacirlerine operasyon: 43 gözaltı
09:50
Trump, İran ile olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini söyledi
Eğrigöl Yaylası'nda kar güzelliği
Eğrigöl Yaylası'nda kar güzelliği
FOTO FOKUS
Genç tıp öğrencileri kongre düzenledi
Genç tıp öğrencileri kongre düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ