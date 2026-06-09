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Dünya
Independent 09.06.2026 08:23

Küba'da şiddetli deprem: Sarsıntı Florida ve Meksika'da da hissedildi

Küba'nın kuzeybatı kıyısı açıklarında pazartesi günü meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki şiddetli deprem; Küba, Meksika ve Florida'nın bazı bölgelerinde sarsıntıya yol açtı. Bu bölgelerin genellikle bu tür büyük sismik faaliyetlere alışkın olmadığı biliniyor.

Küba'da şiddetli deprem: Sarsıntı Florida ve Meksika'da da hissedildi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 6,1 olarak kaydederken, sarsıntının 26 kilometre gibi nispeten sığ bir derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Kurum, depremin merkez üssünü Küba'nın Mantua kentinin 104 kilometre batı-kuzeybatısı olarak belirledi. Bu noktanın, başkent Havana'ya arabayla yaklaşık iki ila dört saatlik bir mesafede olduğu ifade ediliyor.

Küba'da onlarca yıldır süren ekonomik zorluklar nedeniyle pek çok binanın ciddi şekilde bakımsız kalması, bu yapıları sismik olaylara karşı özellikle savunmasız hale getiriyor. Ayrıca bölge genelinde devam eden geniş çaplı elektrik kesintileri nedeniyle iletişim de önemli ölçüde aksıyor.

Pinar del Rio'dan 44 yaşındaki Yusmila Hernandez, yaşadığı deneyimi şu sözlerle aktardı:

"Çok güçlü hissedildi. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmemiştim. İnsanlar korku içinde dışarı fırladı. Bunu açıklayamıyorum bile. Daha önce burada yaşanan hiçbir depreme benzemiyordu."

Sarsıntı Florida'da da rapor edilirken, Meksika'da ise Yucatan Yarımadası'ndaki turistik Cancun, Playa del Carmen ve Tulum kentlerinde hissedildi. Şiddetli depremlere aşina olmayan Cancun kent merkezindeki sakinler ve çalışanlar, binaları hızla tahliye etti.

Meksika'nın Yucatan ve Quintana Roo eyaletlerinde acil durum protokolleri devreye alınırken, her iki eyaletin valileri de sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarda henüz bir hasar raporu bulunmadığını doğruladı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi de depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı veya takibinin yapılmadığını bildirdi.

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