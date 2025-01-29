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Dünya
AA 29.01.2025 16:07

Japonya'da çöken yoldaki kamyonetin sürücüsünü kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeybatısında bir kavşakta yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşen kamyonetin sürücüsünü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Japonya'da çöken yoldaki kamyonetin sürücüsünü kurtarma çalışmaları sürüyor
[Fotograf: İHA]

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, dün seyir halindeki 8 metre uzunluğunda bir kamyonet, Saitama eyaletinin Yaşio ilçesinde bir kavşakta yolun çökmesi nedeniyle oluşan derin çukura düştü.

Yerel saatle 09.40 sularında yaşanan kazanın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 metre genişliğe ve 6 metre derinliğindeki çukura inen kurtarma ekibi, yeni çökmeler yaşanması nedeniyle kamyonetin kapısını açma girişiminde başarısız oldu.

Kurtarma çalışmaları sırasında 2 itfaiye personeli yaralandı. Sürücü ve itfaiyecilerin toprak altında kalma riski bulunması nedeniyle kurtarma çalışmalarına, dün geçici olarak ara verildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Çukurda biriken kanalizasyon suyunun çalışmaları engellediği ve şoför koltuğunun bulunduğu bölümün kum yığınının altında kaldığı aktarıldı.

Kurtarma çalışmalarında 36 saat...

Olay yerine sevk edilen inşaat vinçleriyle, bu sabaha karşı kamyonetin kargo kasası çukurdan çıkarılabildi.

Kurtarma çalışmaları yaklaşık 36 saattir devam ederken, 70'li yaşlardaki sürücünün akıbeti ise bilinmiyor.

Kanalizasyon sisteminin kullanılmaması çağrısı yapıldı

Öte yandan bugün aynı bölgede yol çökmesi sonucu daha büyük bir çukur oluştu. Kavşak çevresindeki restoran tabelaları devrildi ve elektrik direkleri çukura düştü.

Yol çöküntüsünün, eyalet kara yolunun 10 metre altından geçen bir kanalizasyon borusunun patlamasından kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.

Yer altında bulunan doğalgaz boruları nedeniyle bölge sakinlerine tahliye uyarısı verildi.

İlçenin çevresindeki 12 kentte yaşayan yaklaşık 1,2 milyon kişiye yönelik "kanalizasyon sisteminin kullanılmaması" çağrısı yapıldı.

Saitama Valisi Motohiro Ono, gazetecilere açıklamasında, çöküntünün genişleme olasılığını göz ardı edemeyeceklerini kaydetti.

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