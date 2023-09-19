Japonya'da artık her 10 kişiden biri 80 yaş ve üzerinde

İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, Japonya'da 65 yaş ve üzeri olarak tanımlanan yaşlıların oranı da rekor düzeyde.

Nüfusun yüzde 29,1'ini bu grup oluşturuyor; bu da dünyadaki en yüksek oran.

Bakanlık, aynı zamanda hızla düşen doğum oranı ve azalan işgücüne dair raporları da yayınlayarak, emeklilik ve sağlık hizmetlerine yönelik finansmanı etkileyebilecek oranlara dikkat çekti.

Japonya'nın nüfusu 1980'lerdeki ekonomik patlamadan bu yana sürekli bir düşüş yaşıyor ve doğurganlık oranı 1,3.

Bu oran göçün olmadığı bir ortamda istikrarlı bir nüfusu sürdürmek için gereken 2,1'in çok altında.

On yılı aşkın süredir Japonya'da ölümler doğumları geride bırakarak dünyanın üçüncü büyük ekonomisinin liderleri için büyüyen bir sorunu teşkil ediyor.

Ülke aynı zamanda dünyadaki en yüksek yaşam beklentisine sahip ülkelerden biri ve bu da yaşlı nüfusun hızla artmasına katkıda bulunuyor.

Artan işgücü sıkıntısıyla başa çıkmak ve durgunlaşan ekonomiyi yeniden canlandırmak umuduyla Japon hükümeti, son on yılda daha fazla yaşlıyı işgücüne yeniden katılmaya teşvik etti.

Japonya'da şu anda rekor düzeyde (9,12 milyon) yaşlı işçi var ve bu sayı art arda 19 yıl boyunca arttı.

İçişleri bakanlığı yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üzeri işçilerin artık ulusal işgücünün yüzde 13'ünden fazlasını oluşturduğunu söyledi.

Raporda, Japonya'nın yaşlı istihdam oranının büyük ekonomiler arasında en yüksek oranlar arasında yer aldığı belirtildi.