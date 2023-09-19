Karabağ'da mayının patlaması sonucu iki Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Hocavent ili, Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunun 58. kilometresinde, Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Ajansına (Azerotoyol) ait kamyonun geçişi sırasında anti tank mayının patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlama sonucu kamyondaki Azerotoyol çalışanı 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Mayının yasa dışı Ermeni güçler tarafından döşendiği belirtilen açıklamada, terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.