Açık 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.09.2023 06:55

Karabağ'da mayının patlaması sonucu iki Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu iki Azerbaycanlının yaşamını yitirdiği açıklandı.

Karabağ'da mayının patlaması sonucu iki Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Hocavent ili, Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunun 58. kilometresinde, Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Ajansına (Azerotoyol) ait kamyonun geçişi sırasında anti tank mayının patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlama sonucu kamyondaki Azerotoyol çalışanı 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Mayının yasa dışı Ermeni güçler tarafından döşendiği belirtilen açıklamada, terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ETİKETLER
Azerbaycan Karabağ Sorunu Dağlık Karabağ Ermenistan
Sıradaki Haber
Fransa'da kayak merkezi kar eksikliği nedeniyle kalıcı olarak kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:08
Japonya'da artık her 10 kişiden biri 80 yaş ve üzerinde
06:54
Fransa'da kayak merkezi kar eksikliği nedeniyle kalıcı olarak kapandı
06:38
1282 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalanıp cezaevine gönderildi
06:42
Boş çerçeveleri sanat eseri olarak sunan sanatçıya dava
07:10
Sosyal medya platformu X herkes için ücretli mi olacak?
06:17
ABD’de fentanil ölümlerinde tarihi zirve
Concordia Zirvesi'nden kareler
Concordia Zirvesi'nden kareler
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Concordia Zirvesi’nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Concordia Zirvesi’nde konuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ