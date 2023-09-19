Fransa'da kayak merkezi kar eksikliği nedeniyle kalıcı olarak kapandı

Fransa'nın Trois Vallees kayak alanına yakın küçük bir aile tesisi olan La Sambuy, geçen sezon yalnızca bir ay açılabildi.

La Sambuy Belediye Başkanı Jacques Dalex, "Tatil beldesinde 1 Aralık'tan 30 Mart'a kadar neredeyse her gün kar yağıyordu. Ancak 2022/23 sezonunda yalnızca dört hafta kar yağdı ve o zaman bile çok fazla kar yoktu. Pistte taşlar ve kayalar çok hızlı belirdi" dedi.

Dalex'e göre, yıllık 80 bin euroluk bir maliyetle, bu kadar kısa bir süre için asansörleri çalıştırmak mali açıdan uygun değil.

2023'ün Ocak ve Şubat aylarında sadece birkaç hafta açılmaya yetecek kadar kar olduğundan, tesis yılda yaklaşık 500 bin euro kaybediyordu.

Bijou tesisinde dört siyah piste, üç kırmızı piste, iki mavi piste ve yeni başlayanlar için bir yeşil piste erişim sağlayan bir telesiyej ve üç draglift bulunuyordu.

10 Eylül'de tesisin web sitesinde tesisin "kesin olarak kapatılacağını" belirten bir duyuru yayınlandı.

Mesajda "2023'ün son yaz sezonu ve yanınızda geçirdiğiniz tüm harika yıllar için hepinize teşekkür ederim" denildi.