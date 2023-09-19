Açık 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 19.09.2023 06:13

ABD’de fentanil ölümlerinde tarihi zirve

ABD’de aşırı doz fentanil kullanımından yaşanan ölümler tarihi zirvesinde. Ülkede ilk kez bir yılda aşırı doz ilaç kullanımından hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine ulaştı.

ABD’de fentanil ölümlerinde tarihi zirve

Bu ölümlerin yüzde 66’sı fentanil yüzünden gerçekleşti.

Fentanil bir tür opioid. Opioidler, vücutta morfin etkisi yapan ve genelde analjezik olarak kullanılan kimyasal maddeler olarak tanımlanıyor, bağımlılık yaratabiliyorlar.

Morfin ve kodein gibi reçeteli ilaçların yanı sıra, eroin de bir opioid.

Fentanil, aşırı ağrı durumunda doktor tarafından reçeteyle yazılabilen bir ilaç; ancak yasa dışı örgütler tarafından da üretip satılıyor.

Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu’na (DEA) göre Çin’den getirilen kimyasallar kullanılarak üretilen yasa dışı ilaçlar Meksika’dan ülke sınırlarına sokuluyor.

Şifa gölgesinde büyüyen zehirli bağımlılık: Opioid
Şifa gölgesinde büyüyen zehirli bağımlılık: Opioid

2010 yılında 40 binden daha az kişi aşırı doz ilaç kullanımından hayatını kaybetmişti; bu ölümlerin yüzde 10’undan azı fentanil kullanımı kaynaklıydı.

O zamanlar ölümlerin nedeni daha çok eroin ya da reçeteli opioid kullanımıydı.

California Los Angeles Üniversitesi (UCLA) tarafından bu hafta yayımlanan ve 2010-2021 yılları arasında aşırı doz yüzünden yaşanan ölümleri inceleyen bir araştırma ise ortaya çıkan vahim tabloyu ortaya koydu.

Araştırmacılar, yasa dışı üretilen fentanilin ABD’de “benzeri görülmemiş bir aşırı doz krizi yarattığını” aktarıyor.

Hawaii’den Alaska ve Rhode Island’a kadar ABD’nin bütün köşelerinde fentanil görüldüğü belirtilirken bu madde yüzünden yaşanan ilk ölümlerin 2015 yılında gözlendiği ifade edildi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
ABD'de kayıp F-35'in enkazı bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:08
Japonya'da artık her 10 kişiden biri 80 yaş ve üzerinde
06:56
Karabağ'da mayının patlaması sonucu iki Azerbaycanlı hayatını kaybetti
06:54
Fransa'da kayak merkezi kar eksikliği nedeniyle kalıcı olarak kapandı
06:38
1282 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalanıp cezaevine gönderildi
06:42
Boş çerçeveleri sanat eseri olarak sunan sanatçıya dava
07:10
Sosyal medya platformu X herkes için ücretli mi olacak?
Concordia Zirvesi'nden kareler
Concordia Zirvesi'nden kareler
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Concordia Zirvesi’nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Concordia Zirvesi’nde konuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ