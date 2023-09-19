Açık 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.09.2023 05:56

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan BM'ye Ukrayna ve Filistin çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ukrayna ve Filistin'de devam eden sorunların çözümü için dünyaya iki barış zirvesi yapılması önerisinde bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan BM'ye Ukrayna ve Filistin çağrısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler (BM) Vesayet Konseyi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" zirvesine katılan Petro, BM'de yaptığı son konuşmasından bu yana dünyada daha fazla savaş ve yoksulluk yaşandığını belirtti.

Petro, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların çözümü için barış zirveleri yapılması gerektiğini söyleyerek, "BM ve insanlığın, savaşları bitirme yolunu hızlandırması gerekiyor. Özellikle iki barış konferansı düzenlenmesini öneriyorum. Biri Ukrayna'daki savaşla ilgili, diğeri Filistin konusundaki çatışmayla ilgili, çünkü ikisi de birbirine benziyor. Çatışmaları bitirmenin bir anlamı var ve yeniden düşünmek için zaman da var." ifadelerini kullandı.

İnsanlığın sorunlarının giderek derinleştiğine vurgu yapan Petro, "Bir yıl önceki toplantımızı ve bu toplantıyı eğer değerlendirirsek, şüphesiz insanlığın sorunları daha da kötüleşmiştir. Savaş devam ediyor, yoksulluk ve açlık artıyor, iklim krizi önceki yıllara göre en şiddetli seviyesine çıktı. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine varmak her zamankinden daha uzakta görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, göçle mücadelede dünyanın başarısız bir süreçten geçtiğini belirterek, güneydeki ülkelerden kuzeye doğru toplu halde ciddi göç yaşandığını bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de gün içinde görüşeceği belirtilen Petro'nun, 19 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceği bilgisi paylaşıldı.

ETİKETLER
Kolombiya Ukrayna Filistin Devleti Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
ABD'nin borcu ilk kez 33 trilyon doları aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:08
Japonya'da artık her 10 kişiden biri 80 yaş ve üzerinde
06:56
Karabağ'da mayının patlaması sonucu iki Azerbaycanlı hayatını kaybetti
06:54
Fransa'da kayak merkezi kar eksikliği nedeniyle kalıcı olarak kapandı
06:38
1282 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalanıp cezaevine gönderildi
06:42
Boş çerçeveleri sanat eseri olarak sunan sanatçıya dava
07:10
Sosyal medya platformu X herkes için ücretli mi olacak?
Concordia Zirvesi'nden kareler
Concordia Zirvesi'nden kareler
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Concordia Zirvesi’nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Concordia Zirvesi’nde konuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ