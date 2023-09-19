ABD’nin mahkum takası çerçevesinde serbest bıraktığı İranlılar Tahran’a ulaştı

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ABD ile mahkum takası çerçevesinde serbest bırakılan İranlı mahkumlar Rıza Serhengpur ile Mehrdad Muin Ensari, Tahran’a ulaştı.

Haberde, söz konusu kişilerin belirlenen takvime göre önce Katar’ın başkenti Doha’ya geldiği, ardından uçakla Tahran’daki Uluslararası Mehrabad Havaalanına vardığı bilgisi verildi.

İran medyasında yayınlanan görüntülerde ise Serhengpur ile Ensari’nin ülkede karşılandığı ve aileleriyle buluştuğu görüldü.

ABD’de yaşayan diğer üç mahkum da aynı zamanda serbest bırakıldı.

ABD ile İran arasında mahkum takası anlaşması

ABD ve İran medyasında yer alan haberlerde, İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında iki ülkenin tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Beyaz Saray, 10 Ağustos'ta, İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşının cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alındığını doğrulamıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri de ABD ile yürütülen tutuklu değişimine ilişkin müzakerelerde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, İran'ın dondurulmuş varlıklarının ve ABD'de tutuklu bulunan çok sayıda İran vatandaşının serbest bırakılacağını kaydetmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise yaptığı açıklamada Güney Kore'de bloke edilen paranın gün içinde Katar’daki hesaplara aktarılacağını, mahkum takasının da bugün gerçekleşeceğini duyurmuştu.

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin de açıklamasında, ABD ile varılan mahkum takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan varlıklarının 5 milyar 573 milyon 492 bin euro olarak İran bankalarının Katar bankalarındaki hesaplarına yatırıldığını belirtmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Washington ile Tahran arasındaki arabuluculuk anlaşmasının uygulanmaya başladığını ve bu kapsamda İran'ın 5 ABD'liyi serbest bıraktığını ve Güney Kore'de dondurulan İran fonlarının Katar'a aktarıldığını duyurmuştu.