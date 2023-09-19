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Dünya
AA 19.09.2023 00:31

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Sahra Altı Afrika'dan 5 yer eklendi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında, Sahra Altı Afrika'dan 5 yer UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Sahra Altı Afrika'dan 5 yer eklendi
[Fotograf: Reuters]

Buna göre, Etiyopya'nın güneyindeki 3 bin 500 metre yüksekliğindeki "Bale Dağları Milli Parkı" UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

Yaklaşık 30 bin yıl önce yaşam olduğu ortaya çıkan Bale Dağları, insanoğlunun yüksekte kurduğu en eski yaşam alanı olarak kabul edilmişti.

Yine Etiyopya'da Gedeao toplumu mensuplarına ait anıt kümeler ve tarım alanlarının bulunduğu "Gedeo Kültürel Peyzajı" da listeye girdi.

Listede, Orta Afrika'daki en kalabalık fil popülasyonlarından birine ev sahipliği yapan Kongo Cumhuriyeti'ndeki "Odzala-Kokoua Ulusal Parkı" da yer aldı.

Sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliğiyle ünlü, dünyada benzersiz kuş ve kertenkele türlerini barındıran Madagaskar'daki "Andrefana Kuru Ormanları" da listeye dahil edildi.

Togo'nun kuzeydoğusunda 2004'te listeye "Koutammakou Toprakları" olarak kaydedilen alanın Benin'e genişleyen kısmı da listeye alındı.

Koutammakou, animist inançlara sahip Batammariba toplumunun kerpiç ve çeşitli yerel malzemelerden yaptığı geleneksel evlerle biliniyor.

Öte yandan, Uganda'nın başkenti Kampala'daki "Buganda Kral Mezarlarının" da başarılı restorasyon çalışmaları neticesinde Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılmasına karar verildi.

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