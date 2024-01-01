Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler oldu.

Yarımadanın kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,6 büyüklüğünde depremler oluştu.

Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı.

Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu.

Japonya'da 4 büyüklüğünün üzerinde toplam 21 deprem meydana geldi.

36 binden fazla eve elektrik verilemiyor

Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.

Japonya'da kamu yayıncısı Nihon Housou Kyoukai (NHK) televizyonu, 1,20 metre yüksekliğindeki tsunaminin, İşikawa vilayetindeki Wajıma şehri kıyılarına ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 36 binden fazla eve elektrik verilemezken, halkın güvenli yerlere tahliye edilmesi çağrısı yapıldı.

Rusya da tsunami uyarısı yaptı, tahliyelere başladı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Japonya'ya yakın bir konumda bulunan Sakhalin Adası'nın batı kıyısındaki bazı bölümlerin tsunami tehdidi altında olduğunu ve halkın tahliye edildiğini açıkladı.

Tsunami dalgalarının sonuçlarını ortadan kaldıracak araçların hazır olduğu bildirilen açıklamada, "Tatar Boğazı'nın kıyı kesiminde bulunan herkesin derhal kıyıyı terk etmesi ve deniz seviyesinden 30-40 metre yüksekliğe sığınması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Vladivostok ve Nakhodka şehirlerinde de tsunami uyarısı verildi.

AFAD: Dost ve kardeş Japon Halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Japonya'daki depreme ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.