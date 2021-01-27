Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin en kuzeyindeki ada eyaleti Hokkaido'nun Hidaka bölgesinde yerel saatle 14.07'de, 130 kilometre derinlikte sarsıntı kaydedildi.
Deprem, ada eyaletindeki Soraçi, Iburi, Tokaçi, Kuşiro bölgeleri ile Aomori eyaletinde hissedildi.
Sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
Sıradaki Haber
ABD Senatosu'nda 'Trump'ın yargılanması' tartışma yarattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz