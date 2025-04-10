Japonya, Trump'ın 90 günlük tarife durdurma kararını "olumlu" buldu

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin ticaret yaptığı ülkelere karşılıklı tarifeler uygulama kararının, ikili ekonomik ilişkiler üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini ABD tarafına ilettiklerini ve kararı gözden geçirmelerini talep ettiklerini belirtti.

Trump'ın misilleme yapmayan ülkeler için tarifeleri 90 gün süreyle durdurma kararını "olumlu bir gelişme" olarak gördüklerini ifade eden Hayaşi, Washington hükümetini, çelik, alüminyum, otomobil ve otomobil parçalarına yönelik diğer tarifeleri de gözden geçirmeye teşvik etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da yaptığı açıklamada, ABD'nin yüksek gümrük tarifelerinin ülkesinin ihracat odaklı ekonomisi üzerindeki etkisini azaltmak için mümkün olan tüm adımları atacaklarını bildirdi.

İşiba, ABD ile tarifelerin ele alınacağı bakanlar düzeyinde görüşmeler başlatmaya hazırlandıklarını belirtirken, Kyodo News'e konuşan bir kaynak da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile müzakerede bulunmak üzere hükümet yetkililerinden Ryosei Akazawa'nın gelecek hafta ABD'yi ziyaret edeceğini kaydetti.

Trump, 2 Nisan'da ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış ve temel tarife oranları ile ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

ABD'nin tarife artışına tepki gösteren Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e kadar çıkaran Trump, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 günlüğüne askıya alındığını belirtmişti.