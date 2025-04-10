İsrail'in çocuk yaşta mahkum ettiği Filistinli 9,5 yıl sonra serbest kaldı

Ahmed'in avukatlarından Halid Zabarka, 12 Kasım 2015'te 13 yaşında tutuklanan müvekkilinin 9,5 yıl boyunca İsrail hapishanelerinin tüm zorluklarını ve acısını yaşadığını söyledi.

Ailesinin, Ahmed'i hapishane önünde beklediğini ancak büyük hayal kırıklığına uğradığını aktaran Zabarka, "İsrailli gardiyanlar, Ahmed Manasıra'yı ailesinin karşılamaması için bugün hapishaneden alarak Birüssebi (Berşeva) bölgesinde kimsenin yaşamadığı bir yere bıraktı. Buradaki Bedevi asıllı bir kişi ailesine ulaştı ve böylece buluşabildiler." dedi.

"İsrail yargı sisteminde 13 yaşında bir çocuğun bu kadar sert bir cezaya çarptırıldığı başka olay yok"

Ahmed'in hapishaneye henüz 13 yaşında küçük bir çocukken girdiğini, çocukluğunu yaşayamadan dünyanın en büyük zulümleriyle karşılaştığını ve şimdi hapisten 23 yaşında genç bir adam olarak çıktığını dile getiren Filistinli avukat, şöyle konuştu:

"İsrail makamları Ahmed'e bir çocuk gibi davranmadı. Ona, çocukları koruması gereken temel hukuki normları hiçe sayarak ırkçı biçimde muamele etti. İsrail yargı sisteminde 13 yaşında bir çocuğun bu kadar sert bir cezaya çarptırıldığı başka olay yok."

Aileye "kutlama yapılmamaları ve basına konuşmamaları" uyarısı

Zabarka, Ahmed'in davasının "İsrail'in yansıtmaya çalıştığı bütün politikalarının, sloganlarının ve sahte değerlerinin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını" vurguladı.

Filistinli avukat, İsrail polisinin Ahmed'in ailesine "herhangi bir kutlama yapılmaması, karşılama için toplanılmaması ve basına konuşmamaları" konusunda katı uyarılar yaptığını aktardı.

Zabarka, Ahmed'in geçmişte cezasının hafifletilmesiyle ilgili girişimlerin İsrail yargısı tarafından reddedildiğine dikkati çekerek "Ahmed Manasıra, hapishanede çok zorlu koşullara maruz bırakıldı, buna rağmen İsrail yargısında bu durum karşılık bulmadı. Psikolojisi, çocukluğu hiçe sayıldı. Ahmed Manasıra'nın çocukluğu suikasta uğradı." ifadesini kullandı.

Pazar gününe kadar ev hapsinde kalacak

Serbest bırakılmasının ardından İsrail güvenlik makamları tarafından yeniden ifadeye çağırılan Ahmed Manasıra, Batı Kudüs'te ifade vermeye giderken görüntülendi.

İsrail polisi, Ahmed Manasıra'nın Kudüs'ten uzaklaştırılmasını talep ederken, İsrail yargısı Ahmed'in 3 bin şekel (yaklaşık 800 dolar) kefaletle pazar gününe kadar ev hapsinde kalmasına hükmetti.

Ahmed Manasıra davası

Amca çocukları Ahmed Manasıra (13) ve Hasan Manasıra'nın (15) 2015'te Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesi'ndeki Piskat Ziev Yahudi yerleşim yerinde "bıçaklı saldırıda bulundukları" iddia edilmiş, Hasan Manasıra olay yerinde İsrail polisi tarafından vurularak öldürülmüştü.

Yerleşimcilerin araba ile çarparak yaraladığı Ahmed'in çevredeki Yahudilerin küfürleri eşliğinde yerde kanlar içindeki görüntüsü kameralara yansımıştı. Uğradığı saldırının ardından Ahmed'in kafatasında çatlak oluşmuştu.

Gözaltına alındıktan sonra, İsrail polisinin Ahmed Manasıra'yı sorgularken ettiği küfürler, uyguladığı baskı ve Ahmed'in korkudan ağlamasını içeren video basına sızmıştı. Görüntüler, Filistin sokağında ve uluslararası alanda tepkiye yol açmıştı.

Ahmed, İsrail yargısına göre cezaya çarptırılabileceği 14 yaşına geldiğinde 2016'da çıkarıldığı mahkeme tarafından "terör saldırısı suçlamasıyla" 13 yıl hapse mahkum edilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsünde yaşayan Ahmed Manasıra, İsrail'de sivil bir mahkemenin hüküm verdiği en küçük yaştaki isim olmuştu.

İsrail'de yargının en yüksek mercii İsrail Yüksek Mahkemesi, Ahmed Manasıra'nın cezasını 2017 yılında 9,5 yıla düşürmüştü. Yargıçlar, mahkemede Ahmed Manasıra'nın bıçaklı saldırıda "ikinci dereceden rolü olduğunun göz ardı edilemeyeceğini" söylemişti.

İsrail yargısı, Ahmed Manasıra'nın küçük yaşı ve ağır ceza mahkumu olarak gördüğü muamele karşısında geçirdiği psikolojik rahatsızlıklara rağmen cezasının hafifletilmesi taleplerini reddetmişti.