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Dünya
TRT Haber 10.04.2025 18:23

ABD, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 145'e çıkardı

Beyaz Saray, Çin'e uygulanan yüzde 125'lik gümrük vergisi oranının yüzde 145'e çıkarıldığını açıkladı.

ABD, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 145'e çıkardı
[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin, AB ve ASEAN ülkelerinin de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 125'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 84 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, AB'ye ve diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifler yürürlüğe girmişti.

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