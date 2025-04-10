ABD, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 145'e çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin, AB ve ASEAN ülkelerinin de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 125'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 84 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, AB'ye ve diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifler yürürlüğe girmişti.