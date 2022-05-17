Japon hükümeti, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya ekonomik yardımlarını sürdürüyor.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Başkanı Tanaka Akihiko ile Ukrayna Maliye Bakanı Sergii Marchenko çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Tanaka ile Marchenko görüşmede, Japonya'nın Ukrayna'ya 13 milyar yenlik (100 milyon dolar) kredi sağlayacak anlaşmayı imzaladı.

Görüşmede Tanaka, söz konusu saldırılar ile insani krizi "uluslararası düzenin bu yüzyılda karşılaştığı en büyük meydan okuma" olarak değerlendirdi.

Anlaşma dolayısıyla şükranlarını ileten Marchenko ise "Çok sayıda Ukraynalının sadece ülkelerinin bağımsızlığı değil, Avrupa'nın güvenliği için de mücadele ettiğini" söyledi.

JICA'dan yapılan açıklamada kredinin "tekelleşmeye ve yolsuzluğa karşı kuruluşları desteklemeyi, kredi piyasaları ile sosyal güvenlik ağlarını güçlendirmeyi hedefleyeceği" kaydedildi.

"Askeri amaçlarla kullanılmayacak" söz konusu kredinin, doğrudan Ukrayna hükümeti bütçesine dahil edileceği belirtildi.