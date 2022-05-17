ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ses hızının 5 katından fazla hıza ulaşabilen hipersonik silahın başarıyla fırlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52H tipi Stratofortress uçağı 14 Mayıs'ta Güney California kıyılarında bir AGM-183A Havadan Fırlatılan Acil Müdahale Silahını (ARRW) başarılı bir şekilde fırlattı" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu silah Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş ve yüksek hızda hassas hedefleri vurmak için tasarlanmıştı.