Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 04:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD hipersonik silah denedi
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ses hızının 5 kat fazlasına ulaşan bir hipersonik silahı test ettiklerini açıkladı.
ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ses hızının 5 katından fazla hıza ulaşabilen hipersonik silahın başarıyla fırlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52H tipi Stratofortress uçağı 14 Mayıs'ta Güney California kıyılarında bir AGM-183A Havadan Fırlatılan Acil Müdahale Silahını (ARRW) başarılı bir şekilde fırlattı" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu silah Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş ve yüksek hızda hassas hedefleri vurmak için tasarlanmıştı.
Etiketler: ABD Savunma Sanayii
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