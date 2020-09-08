Japonya Ekonomi Bakanlığınca açıklanan 2'nci tahmin verilerine göre, Japonya'da gayrisafi yurt içi hasıla, nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,9 geriledi. Söz konusu veri, 2'nci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 28,1 düşüş kaydetti.

Ekonomistler, ülke ekonomisinin 2'nci çeyrekte yıllık bazda yüzde 28,6 ve çeyreklik bazda yüzde 8,1 daralmasını bekliyordu.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından önce düşük ekonomik büyümeyle mücadele eden Japonya'da son açıklanan veriler hastalığın mali etkilerinin ciddi boyutta olduğunu ortaya koydu.

Japonya'nın ihracata dayalı ekonomisinin COVID-19 nedeniyle olumsuz etkilendiğine işaret eden analistler, sağlık nedenlerinden ötürü istifa eden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin yerine gelecek kişinin önceliğinin büyüme olacağını belirtti.

Analistler ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde resesyona giren Japonya ekonomisinin 2'nci çeyrekte kaydettiği küçülmenin, karşılaştırılabilir gayrisafi yurt içi hasıla veri setinin başladığı 1980'den bu yana en sert daralma olarak kabul edildiğini bildirdi.