"Ne zaman Japonlarla bir araya gelsem, onları Türkiye'nin ne kadar harika ve şaşırtıcı bir ülke olduğunu keşfetmeleri için buraya davet ediyorum."

Bu sözler Türkiye'de yalnızca bir yıldır görev yapan bir büyükelçiye ait. Türkiye, bu kısa sürede onun ikinci evi olmuş.

Rezidansının kapılarını TRT Haber'e açtı

Kazuhiro Suzuki, Türkiye'nin Uzak Doğu'daki dostu Japonya'nın Ankara Büyükelçisi. 36 yıldır diplomatlık yapan Suzuki, Türkiye'den önce Amerika, İngiltere, Çin ve Etiyopya gibi birçok ülkede görev yaptı. Suzuki, Büyükelçilik rezidansının kapılarını TRT Haber'e açtı.

Türkiye'nin doğası ve yemeklerine hayran

Büyükelçi Suziki'yi Türkiye'ye dair en çok şaşırtan şey ülkenin yemyeşil doğası. İstanbul Boğazı'nı ilk gördüğü an unutamadığı anıları arasında. Türk yemeklerini de çok seviyor.

Türk kahvaltısının çok güzel olduğunu söyleyen Suzuki, "Buradan ayrıldığımda Türk kahvaltısının rüyalarıma gireceğine eminim. Çeşit çeşit ekmek, peynir, reçel, bal... Yanında da kahve ve çay, gerçekten çok güzel" dedi.

Hafta sonları Türkçe dersi alıyor

Büyükelçi Suzuki'nin Ankara'daki yaşamı bir hayli hareketli. Spora oldukça düşkün olan Suzuki, Türk arkadaşlarıyla bir araya gelip tenis oynuyor. Pazar günleri ise çevrim içi olarak Türkçe dersi alıyor. Yaşadığı ülkenin dilini öğrenmenin çok önemli olduğunu söylüyor.

Türkçe'nin temel kalıplarını öğrendiğini belirten Suzuki, şunları söyledi:

"Neredeyim? Burası neresi? Orası neresi? Bu cümleler bana göre hayatta kalmak için çok önemli. Ancak genelde ben bunları söylediğim zaman Türkler çok hızlı konuşuyor ve benim şunları söylemem gerekiyor: Pardon, benim Türkçe çok temel derece, yavaş yavaş konuşmak istiyorum."

"10 yıl önceki depremde AFAD ekipleri Japonya'da kaldı"

Kazuhiro Suzuki, iki ülke arasında 130 yıla dayanan bir dostluk olduğunun altını çiziyor:

"Türkiye, 1985'te İran-Irak Savaşı'nda Tahran'daki Japonları kurtarmıştı. 10 yıl önceki depremde de AFAD kurtarma ekipleri uzun bir süre Japonya'da kaldı. Oradaki insanlar Türkiye'nin yardımlarını hala hatırlıyor."



Büyükelçi Suzuki, herkesi Japonya'nın kültürel ve tarihi zenginliklerini keşfetmeye davet ediyor.

Haber: Zeynep Esendemir

Kamera: Mehmet Yılmaz