İşgal altındaki Kudüs'te yaşayan Filistinli aktivist İbrahim el-Halil'in geçen hafta başlattığı ve sosyal medyada büyük ilgi gören kampanya kapsamında kısa süre içinde 3 milyon şekelden (yaklaşık 1 milyon dolar) fazla bağış toplandı.

Kampanya Filistin genelinde yayıldı

İşgal altındaki Kudüs'te 1948'den sonra kurulan mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilerin yoğun desteği ile büyüyen kampanya Filistin genelinde yayıldı.

Aktivist Halil, kampanyanın çocuklara yardım etmeyi ve onları çetin kış soğuğundan kurtarmayı amaçladığını söyledi.

Halil, kampanyanın başlamasıyla ilgili, ilk olarak beklentisinin üzerinde bağış toplayarak Suriyeli mültecilere soba bağışı yaptıklarını aktardı.

Filistinli genç, yaptığı bağış üzerine kendisine teşekkür etmek için video çeken Suriyeli yetim bir kız çocuğunun, "artık çadırda yaşamak istemiyorum" demesinden etkilendiğini ve bunun üzerine "Çadır Yerine Ev" kampanyası ile bağış toplamaya devam ettiğini söyledi.

Kampanya devam ediyor

Kendisine kampanya için binlerce mesaj ulaşan Halil, hala devam eden kampanyada kendisine iletilen tüm yardımları sosyal medya hesabı üzerinden an be an duyuruyor. Halil'in paylaşımlarında, şimdiye kadar çok sayıda Filistinlinin nakit paranın yanı sıra altın takı ve ziynet eşyasıyla bağışta bulunduğu görülüyor.

Toplanan bağışlar Filistinli insani yardım kuruluşu Al-Khair Foundation üzerinden mültecilere aktarılıyor.