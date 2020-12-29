Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, ülkede artan vakalarla ve alınan önlemlerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Hafta başı itibarıyla tüm ülkelerden gelecek oturumu olmayan yolculara kapılarını kapattıklarını hatırlattı.

Önlemlerin vatandaşın yaşamı ve geçimini korumak için alındığını söyleyen Suga, virüsün “daha bulaşıcı“ olduğu iddia edilen varyantının ülke dışından gelen yolcularda tespit edildiğini anlattı.

“Kış sezonu sebebiyle COVID-19 birçok ülkede halen şiddetli. Virüs yıl sonu ve yeni yıl tatili dinlemiyor. Normal hayatımıza olabildiğinde çabuk dönebilmek için vatandaşlardan iş birliği yapmalarını istiyorum.”

Yeni vize verilmesi askıya alındı

Vaka sayısı 8 olan virüsün mutasyonuna karşı, Japonya'da oturumu bulunmayan tüm ülkelerden gelecek yolculara, ocak sonuna kadar kapılar kapatıldı. Yeni vize verilmesi askıya alındı.

Geçici kısıtlamadan, daha önce anlaşılan mutabakat kapsamında, Güney Kore, Tayland dahil 10 ülkeden gelecek uzun süre vizeli iş insanı ve öğrenci ise etkilenmeyecek.

İç turizmi teşvik eden "Seyahate Çık" kampanyası hafta başı itibarıyla ülke genelinde 11 Ocak'a kadar askıya alındı.

Tokyo'da sağlık tesislerine destek verilecek

Başkent Tokyo’daki tedbirler çerçevesinde 3 Ocak’a kadar COVID-19 hastalarını kabul eden hastanelere ve mesai saatlerini genişleten eczanelere finansal destek verilecek.

Sağlık tesislerine, ağır belirti gösteren hasta başına günlük 300 bin yen (2 bin 900 dolar) ve hafif belirti gösteren hasta başına 70 bin yen (675 dolar) ödenecek.

Bu dönemde günlük mesai saatlerini 8 saat ve ötesine yayacak eczanelere ise günlük 30 bin yen (290 dolar) destek verilecek.

Japonya'da COVID-19 vaka sayısı 224 bin 488’e, ölü sayısı 3 bin 338’e yükseldi. Vakalar Tokyo’da 57 bin 40’a, Osaka’da 29 bin 77’ye, Kanagawa’da 19 bin 848’e, Aiçi’de 15 bin 804’e, Saitama’da 13 bin 421’e, Hokkaido’da 13 bin 55’e çıktı.