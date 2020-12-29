ABD Savunma Bakanlığına 2021 yılı için harcama yetkisi veren Savunma Bütçe yasa tasarısı, Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde 87’ye 322 oyla kabul edildi.

Tasarının bir sonraki adresi Senato. Burada da Trump'ın veto yetkisini aşacak şekilde en az 3'te 2 çoğunlukla geçmesi bekleniyor.

Trump'ın veto yetkisini aşan ilk yasa tasarısı

740 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısı Kongre'nin her iki kanadından da bu şekilde geçmesi durumunda yasalaşacak. Trump'ın görev süresi içindeki "veto yetkisini aşan ilk yasa tasarısı" olarak kayıtlara geçecek.

ABD Başkanı Trump, aralık ayı başında Kongre'de kabul edilen 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını 23 Aralık'ta veto etmişti.

Tasarıda neler var?

Savunma Bakanlığı (Pentagon) için 635,5 milyar doları temel bütçe, 69 milyar doları savaş fonu olarak bilinen "Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar Fonu", 8,9 milyar doları ise tasarının yetki alanları dışındaki savunmaya ilişkin harcamalar olmak üzere 713,4 milyar dolar bütçe ayrılıyor.

Enerji Bakanlığı bütçesi altında, nükleer kapasiteye ilişkin savunma harcamaları için 26,6 milyar dolar bütçe belirleniyor.

NDAA tasarısında, Çin’e karşı "Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi"nin kurulması öngörülüyor.

ABD’nin Pasifik bölgesindeki askeri gücünü tahkim etmek, bölgedeki ortak ve müttefiklere destek vermek üzere bu inisiyatif için Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının bütçesine ek 2,2 milyar dolar fon ayrılıyor.

Rusya ile askeri ilişki sınırlamalarını artırıyor

Tasarıda, ABD ordusunun Rus ordusu ile ilişkilerindeki kısıtlamalarının artırılması ve Rusya’nın Kırım’daki egemenliğini tanıyacak fiil ve faaliyetlerin yasaklanmasına ilişkin maddeler dikkat çekti.

Rusya’ya yönelik faaliyetler kapsamında, tasarı, Ukrayna’ya 75 milyonu silah olmak üzere 250 milyon dolarlık savunma yardımı yapılmasını da şart koştu.

Güney Kore’de asker sayısının düşürülmesini yasaklıyor

Tasarıda, gerekli şartlar teyit edilmediği sürece Güney Kore’deki asker sayısının 28 bin 500’ün altına, Almanya’daki asker sayısının ise değerlendirme süreci tamamlanmadan 34 bin 500’ün altına düşürülmesi yasaklanıyor.

Bazı generallerin heykelleri kaldırılacak

ABD vatandaşı siyahi George Floyd’un öldürülmesinden sonra yaşanan olaylarda gündeme gelen Konfederasyoncu generallerin isim ve heykellerinin kaldırılması da tasarıda yer aldı.

Tasarının ilgili maddelerinde, Konfederasyoncu generallerin isimlerinin üslerden kaldırılması için bir komisyon kurulması ve bu komisyonun 3 yılda gerekli tavsiyeleri içeren rapor hazırlaması şartı konuldu.

Yeniden yaptırım uygulanması beklenmiyor

Savunma bütçesi tasarısında, Türkiye’nin S-400’leri teslim almasının ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında, Rusya ile önemli boyutta bir işlem olarak kabul edildi.

NDAA’nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye’de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması talep edildi.

Tasarıda, Başkan'ın CAATSA kapsamında belirtilen 12 maddeden en az 5’ini uygulaması, yaptırımların "ithal edilen malları" kapsamaması istendi. Ancak Trump yönetimi söz konusu CAATSA yaptırımlarını Türkiye'ye uyguladığı için yeniden yaptırım uygulanması beklenmiyor.