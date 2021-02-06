Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 07:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya Başbakanı Suga, temas takip uygulamasındaki arızadan dolayı özür diledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, koronavirüs ile mücadele için ülke genelinde kullanılan Sağlık Bakanlığının temas takip uygulaması COCOA'daki teknik arızanın tespit edilememesi sebebiyle özür diledi.
Meclis oturumundaki konuşmasında COCOA uygulamasındaki teknik açığa ilişkin sorumluluğu üstlenen Başbakan Suga, "Gerçekten üzgünüm. Meseleye tam anlamıyla bakmak benim sorumluluğum ki bir daha yaşanmasın" diye konuştu.
Suga, teknik arızanın tespit edilememiş olmasına dair Sağlık Bakanı Tamura Norihisa’nın cezalandırılmasına ilişkin muhalefet temsilcilerinin taleplerini ise cevapsız bıraktı.
Sağlık Bakanlığının, teknik kadroları artırarak şubat ortasına doğru arızayı gidereceği kaydedildi.
Etiketler: Japonya
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