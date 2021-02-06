Meclis oturumundaki konuşmasında COCOA uygulamasındaki teknik açığa ilişkin sorumluluğu üstlenen Başbakan Suga, "Gerçekten üzgünüm. Meseleye tam anlamıyla bakmak benim sorumluluğum ki bir daha yaşanmasın" diye konuştu.

Suga, teknik arızanın tespit edilememiş olmasına dair Sağlık Bakanı Tamura Norihisa’nın cezalandırılmasına ilişkin muhalefet temsilcilerinin taleplerini ise cevapsız bıraktı.

Sağlık Bakanlığının, teknik kadroları artırarak şubat ortasına doğru arızayı gidereceği kaydedildi.

