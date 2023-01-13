Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya Başbakanı Kişida, ABD Başkanı Biden ile görüştü
[Fotograf: AA]
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, G7 ülkeleri turu kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Joe Biden ile bir araya geldi.
Biden, Ekim 2021'de göreve gelmesinden bu yana ilk resmi ABD ziyaretini gerçekleştiren Japonya Başbakanı Kişida'yı Beyaz Saray'da ağırladı.
Liderler, Hint-Pasifik'te Çin'in artan nüfuzu karşısında güvenlik iş birliğinin artırılması, ekonomi, enerji, gıda güvenliği, nükleer silahsızlanma ve iklim değişikliğinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı, Kuzey Kore'nin balistik füze programı, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanması ile G7 ülkeleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin artırılması konularını masaya yatıracak.
Japonya, 2023 G7 Dönem Başkanlığı rolüyle, ikili ve bölgesel ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.
Etiketler: Beyaz Saray
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