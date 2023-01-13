Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 19:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA, TRT Haber
Trump'ın şirketleri ilk kez ceza aldı: 1,6 milyon dolar ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
ABD eski Başkanı Trump’ın şirketlerine 1 milyon 600 bin dolar vergi kaçırma cezası verildi. Trump'ın şirketleri sembolik bir rakamla cezalandırıldı ancak karar ilk olma özelliği taşıyor.
New York’ta görülen davada federal yargıç, Trump şirketlerine 1 milyon 600 bin Dolar ceza verdi.
New York eyalet yasaları gereği verilebilecek en yüksek meblağ olan 1,6 milyon Dolar Trump şirketleri için kayda değer bir rakam olarak görülmüyor.
Ancak karar, eski Başkan Trump'ın şirketlerinin ilk kez mahkum edilmesi açısından önem taşıyor.
Trump şirketleri, geçtiğimiz ay vergi kaçakçılığı ve ticari kayıtlarda tahrifat da dahil olmak üzere 17 suçtan hüküm giymişti.
Etiketler: ABD Donald Trump
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