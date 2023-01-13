New York’ta görülen davada federal yargıç, Trump şirketlerine 1 milyon 600 bin Dolar ceza verdi.

New York eyalet yasaları gereği verilebilecek en yüksek meblağ olan 1,6 milyon Dolar Trump şirketleri için kayda değer bir rakam olarak görülmüyor.

Ancak karar, eski Başkan Trump'ın şirketlerinin ilk kez mahkum edilmesi açısından önem taşıyor.

Trump şirketleri, geçtiğimiz ay vergi kaçakçılığı ve ticari kayıtlarda tahrifat da dahil olmak üzere 17 suçtan hüküm giymişti.