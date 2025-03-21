Japon bilim insanlarından uyarı: Fuji Dağı'nın patlamasına hazırlıklı olun

Japonya hükümeti tarafından düzenlenen panelde, Fuji Dağı'ndaki olası patlama durumunda neler yapılması gerektiğine ilişkin önlemler ele alındı.

Panelin ardından yayınlanan raporda, yoğun nüfuslu Tokyo ve çevresindeki kentlerde yaşayanların bölgeyi bir anda terk etmesinin gerçekçi olmayacağı kaydedildi.

Raporda hükümetin bilgi yaymak için bir sistem kurması ve tahliye yollarını güvence altına alması gerektiği de vurgulandı.

Panele başkanlık eden Tokyo Üniversitesi’nden Emeritus Profesör Fujii Toshitsugu, Japonya'da son 100 yıldır geniş bir alana kül saçan patlama yaşanmadığını ancak ülkenin böyle bir felakete şimdiden hazırlanması gerektiğini belirtti.