Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
James Webb Uzay Teleskobu, Titan'da bulutlar tespit etti
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit etti.
CNN'in haberine göre, James Webb Uzay Teleskobu, geçen ay Dünya’nın dört katı atmosfer yoğunluğuna sahip Titan'ı inceledi.
İncelemede, 5 Kasım'da, Titan'ın kuzey yarımküresinde 2 bulut görüntülendi.
[Fotoğraf: NASA]
Söz konusu bulutlardan büyüğü Titan'ın yüzeyindeki bilinen en büyük sıvı kütlesi Kraken Mare’nin yakınında tespit edildi.
Titan’ın atmosferi nitrojen ve metandan oluşurken, bu oluşum uyduya turuncu bir görünüm veriyor.
Titan'ın yüzeyinde bulutları oluşturan ve yağmur yağmasını sağlayan sıvı etan ve metan bulunuyor.
Son Haberler
- 16:08
- 16:12
- 16:01
- 16:03
- 15:51
Sıradaki Haber
Polonya'da düzenlenen AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz