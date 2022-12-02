Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya'da düzenlenen AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı sona erdi
[Fotograf: AA]
Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi toplantısı sona erdi.
Dönem başkanlığını Polonya'nın yürüttüğü AGİT 29. Bakanlar Konseyi toplantısı sona ererken kapanış konuşmasını Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau yaptı.
Rau, organizasyonun başarısının üyelere bağlı olduğunu ifade etti.
Diplomasinin önemine değinen Rau, diplomasinin her şeyi değiştirebileceğini belirtti.
AGİT üyesi 57 ülkeden 56'sının katılım sağladığı toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov davet edilmedi.
Toplantı süresince Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Yetkililer arasında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirilen toplantıda Rusya'yı eleştiren açıklamalar ve diplomasi çağrıları öne çıktı.
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