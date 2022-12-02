Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya, Ukrayna’ya 7 Gepard uçaksavar tankı daha gönderecek
[Fotograf: Reuters]
Almanya'nın Ukrayna'ya ilave olarak 7 "Gepard" (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tankını teslim etmeye hazırlandığı bildirildi.
Spiegel dergisinin haberinde, Alman hükümetinin, Rus ordusuna karşı savaşmak için halihazırda kullanılan 30 uçaksavar tankına ek olarak Ukrayna'ya 7 Gepard tankı daha göndereceği belirtildi.
Başlangıçta hurdaya ayrılması planlanan söz konusu tankların şu anda Münih merkezli silah üreticisi Krauss-Maffei Wegmann tarafından tamir edildiği kaydedilen haberde, tankların 2023 ilkbaharında Ukrayna'ya varmasının beklendiği aktarıldı.
Haberde, Alman hükümetinin tankların yanı sıra Kiev'e ek mühimmat göndereceği bildirildi.
Almanya'nın Ukrayna'ya toplam 50 Gepard teslim etmesi bekleniyor.
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