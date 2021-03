Valuables by Cent, pazartesi düzenlenen dijital bir müzayedede Dorsey'in 15 yıl önce attığı ilk tweetinin NFT isimli kripto para olarak satıldığını açıkladı.

Tweeti, Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi 2,9 milyondan dolardan fazla miktara satın aldı.

"Twttr’imi şimdi kuruyorum"

Dorsey, "Twttr’imi şimdi kuruyorum" yazan tweetinden elde edilen kripto paranın, Give Directly isimli Afrika'ya yardım yapan kuruluşa aktarılacağını belirtti.

just setting up my twttr