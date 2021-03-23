Saldırı, Londra'nın kuzeyindeki Stamford Hill'de meydana geldi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir adam hamile bir kadını takip ediyor.

Ara sokakta kadının arkasından yaklaşan kişi, kadının kafasına yastık kılıfı geçirdikten sonra yumruklamaya başlıyor. Kadını defalarca yumruklayan saldırgan, kadının bağırması üzerine olay yerinden kaçıyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Saldırıya uğrayan kadının 6 aylık hamile olduğu açıklandı.

Polis olayla ilgili 60'lı yaşlarında bir adamı gözaltına aldı. Saldırının nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.