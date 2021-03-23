Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını darbetti
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kişi, kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını yumrukladı. Saldırı anı kameraya yansıdı.
Saldırı, Londra'nın kuzeyindeki Stamford Hill'de meydana geldi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir adam hamile bir kadını takip ediyor.
Ara sokakta kadının arkasından yaklaşan kişi, kadının kafasına yastık kılıfı geçirdikten sonra yumruklamaya başlıyor. Kadını defalarca yumruklayan saldırgan, kadının bağırması üzerine olay yerinden kaçıyor.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Saldırıya uğrayan kadının 6 aylık hamile olduğu açıklandı.
Polis olayla ilgili 60'lı yaşlarında bir adamı gözaltına aldı. Saldırının nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Etiketler: İngiltere Kadına Şiddet
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