Yerel medyada yayınlanan habere göre Bağdat'ın güneydoğusundaki "Meştel" bölgesinde patlayıcı yüklü bir motosiklet infilak etti.

Haberde, patlama sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Saldırının faillerine ilişkin ise detay verilmedi.