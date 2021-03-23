Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağdat'ta bombalı saldırı: 1 ölü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yerel medyada yayınlanan habere göre Bağdat'ın güneydoğusundaki "Meştel" bölgesinde patlayıcı yüklü bir motosiklet infilak etti.
Haberde, patlama sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.
Saldırının faillerine ilişkin ise detay verilmedi.
Etiketler: Irak
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